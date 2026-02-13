Saiba onde buscar atendimento de saúde durante o feriado

Publicada em 13/02/2026 às 15h34
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e prontos atendimentos funcionam 24h; Corujão da Saúde mantém atendimento nos feriados de Carnaval até a meia-noite
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa o cronograma de funcionamento das unidades de saúde para o período de Carnaval (13 a 19 de fevereiro). O plano de atendimento visa garantir o socorro imediato em casos de urgência e oferecer suporte para casos leves nos dias de ponto facultativo.
Urgência e Emergência (Funcionamento 24h)
As UPAs e os prontos atendimentos da capital seguem operando normalmente, todos os dias, para casos graves (risco de vida, acidentes, infartos, falta de ar severa).
Onde encontrar atendimento 24h:
UPA Leste (Endereço Provisório): Devido às reformas, o atendimento ocorre na Rua Mané Garrincha, nº 3154, bairro Socialista (nas instalações da UBS Socialista)
UPA Sul: Rua Urtiga, bairro Nova Floresta
UPA Jaci-Paraná: Distrito de Jaci-Paraná
Pronto Atendimento Ana Adelaide: Rua Padre Chiquinho, bairro Pedrinhas
Pronto Atendimento José Adelino: Rua Orion, bairro Ulysses Guimarães
Maternidade Municipal Mãe Esperança: Urgências obstétricas
Funcionamento das UBS e do "Corujão da Saúde"
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fecham durante o Carnaval e retomam o atendimento normal na quinta-feira (19). Como alternativa para casos leves, o programa Corujão da Saúde funcionará das 18h à meia-noite, oferecendo também testes rápidos, preservativos e lubrificantes. Embora não abra no sábado e domingo, o Corujão mantém o atendimento normal na segunda, terça e quarta-feira de Carnaval, garantindo o suporte à população mesmo durante o ponto facultativo.
Em casos de acidentes graves, acione o SAMU (192).
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destaca que a rede está organizada para que o folião e o cidadão não fiquem desassistidos. “Nossa recomendação é clara: as UPAs devem ser preservadas para casos de maior gravidade. Para situações clínicas mais simples, o cidadão pode contar com o Corujão da Saúde, que funcionará normalmente nos dias de feriado até a meia-noite”, afirmou o secretário.
