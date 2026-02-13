MPRO Informa Suspensão Temporária do Atendimento Presencial em Ouro Preto do Oeste

Publicada em 13/02/2026 às 14h32
O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) informa que, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2026, o atendimento presencial ao público externo nas Promotorias de Justiça de Ouro Preto do Oeste estará temporariamente suspenso, em razão da necessidade de intervenções no edifício-sede.
Durante esse período, o atendimento ao público será realizado exclusivamente de forma virtual, das 7h às 14h, por meio dos canais oficiais de atendimento do MPRO.
A partir das 14h, será observado o regime de plantão, conforme a normativa institucional vigente. Informa-se, ainda, que, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026, o atendimento ocorrerá em regime de plantão, em razão do feriado de Carnaval.
O atendimento presencial e regular será retomado normalmente no dia 23 de fevereiro de 2026.
O Ministério Público do Estado de Rondônia agradece a compreensão de todos e reafirma seu compromisso com a continuidade dos serviços públicos, bem como com a segurança de seus membros, servidores e da população.
Canais de Atendimento:
Regime de Plantão
Período: após as 14h e nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026 (feriado de Carnaval)
Telefone: (69) 98408-9941
E-mail: plantao. [email protected]
Atendimento Virtual
Período: 19 e 20 de fevereiro de 2026
Horário: das 7h às 14h
1ª Promotoria de Justiça
Áreas de atuação: Saúde, Infância, Educação, Idoso e Cidadania
Telefone: (69) 9974-7601
