Homem é baleado no pé no bairro Vista Alegre em Espigão do Oeste

Publicada em 13/02/2026 às 14h24
Na manhã desta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, um homem foi baleado no pé na Rua São Luís, esquina com a Rua Mato Grosso, no bairro Vista Alegre, em Espigão do Oeste.
De acordo com as primeiras informações, a vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia e encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento médico.
Apesar do susto, o homem está bem e sofreu apenas um ferimento no pé, sem risco de vida.
Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre as circunstâncias do disparo. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
