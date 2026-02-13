Mulher invade casa, ataca ex namorado e familiares dele a facadas na leste

Por pvhnoticias.com
Publicada em 13/02/2026 às 09h15
Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira (13), acusada de tentar matar o ex-namorado, ferir outras pessoas e causar destruição em uma casa.
O fato aconteceu na Rua Rita Ibanez, bairro Pantanal, zona leste de Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações, a suspeita foi até a casa onde estavam o Ex-companheiro e familiares dele e começou bater na porta.
Assim que o rapaz abriu, a suspeita invadiu o imóvel e começou a quebrar alguns objetos, momento que iniciou uma confusão generalizada, e a mulher alterada pegou uma faca, atingiu o ex na mão e feriu a irmã dele e outra jovem, também ficando lesionada.
O rapaz esfaqueado, a irmã dele, a amiga e a suspeita foram encaminhados para a UPA leste.
