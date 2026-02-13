Polícia Civil prende dois homens acusados de crimes de abuso infantil

Publicada em 13/02/2026 às 08h54
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Candeias do Jamari, realizou uma operação para prender dois homens em Itapuã do Oeste. A ação aconteceu nesta quinta-feira (12), na zona rural, após investigações sobre crimes de abuso infantil.
Os suspeitos, identificados pelas iniciais J.J.A. e A.F.A., são parentes da vítima e foram localizados e detidos para garantir a segurança e o bem-estar da criança. O objetivo da ação é afastar agressores do convívio social e garantir que crianças em situação de risco fiquem protegidas. Os presos foram levados para a delegacia e agora seguem à disposição da Justiça.
O trabalho da Polícia Civil segue focado em reunir todas as informações para que o caso seja resolvido. Crimes graves contra crianças e adolescentes podem e devem ser denunciados em qualquer Unisp ou de forma anônima pelos telefones 197 ou (69) 3216-8940. A colaboração da população é fundamental para garantir a proteção dos jovens em nosso estado.
