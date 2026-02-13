Energia recuperada por furto em Rondônia daria para abastecer uma cidade como Cacoal

Publicada em 13/02/2026 às 09h55
Nas ações de combate ao furto de energia em 2025, a Energisa Rondônia identificou mais de 44 mil irregularidades em unidades consumidoras com ligações clandestinas e manipulação de equipamentos de medição. Com o levantamento dos casos, a concessionária constatou que durante o ano, ao longo das fraudes, foram desviados cerca de 95 milhões de quilowatt-hora (kWh) de energia elétrica, volume que seria suficiente para abastecer todas as residências do município de Cacoal por um ano, totalizando cerca de 30 mil domicílios
De acordo com Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia, o volume de 95 milhões de kWh representa uma estimativa da energia utilizada e não registrada pelos medidores durante o período em que ocorreram as fraudes identificadas e posteriormente regularizadas pelos consumidores notificados. "Com a constatação do desvio, o consumidor recebe esse cálculo para regularização. Todo procedimento segue as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).”
Furto de energia é crime
A concessionária reforça que o furto de energia é crime, previsto nos artigos 155 e 171 do Código Penal, com penas que podem variar de dois a oito anos de prisão. O enfrentamento às irregularidades tem sido intensificado em todos os municípios do estado, abrangendo áreas urbanas e rurais, além de diferentes classes. Em 2025, 139 pessoas foram presas em Rondônia, quase o dobro do registrado em 2024, quando ocorreram 71 prisões. Somente no mês de janeiro de 2026, oito pessoas foram presas pelo mesmo motivo.
Risco à segurança de todos
Além das consequências legais e financeiras, a intervenção irregular na rede elétrica representa risco extremo à segurança. Ligações clandestinas podem provocar choques elétricos graves, curto-circuitos, incêndios e até acidentes fatais, colocando em perigo não apenas quem realiza a intervenção, mas também outras pessoas conectadas à mesma rede. Em 2025, cerca de 7 mil clientes em Rondônia ficaram sem energia devido a curtos-circuitos provocados por ligações clandestinas.
Denúncias
A concessionária reforça que a participação da população é fundamental no combate ao furto de energia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:
Polícia Militar: 190
Central de Atendimento da Energisa (24h): 0800 647 0120
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On, disponível para Android e iO
