Foragido da Justiça é preso com drogas e motocicleta roubada durante ação

Publicada em 13/02/2026 às 09h00
Uma ação de patrulhamento preventivo realizada por policiais militares do Setor 13 do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), por volta das 13 horas, de quinta feira, 12, resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de drogas, materiais utilizados para o tráfico e uma motocicleta com restrição de roubo/furto, no bairro Cascalheira, em Porto Velho.
De acordo com a ocorrência policial, a guarnição recebeu denúncia anônima informando que um homem com mandado de prisão em aberto estaria escondido em uma residência na rua Pastoreiro e que, além disso, estaria comercializando entorpecentes e ocultando produtos ilícitos no local.
Ao chegar ao endereço indicado, os policiais visualizaram um suspeito em frente ao imóvel. Segundo a PM, o indivíduo fugiu ao perceber a presença da viatura, sendo acompanhado e detido poucos metros à frente. Após identificação, foi constatado que o homem era R. S. B., contra quem havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo 1º Juizado de Violência Doméstica, com validade até agosto de 2026. Para reforçar a ocorrência, equipes dos setores 14 e 11 do 5º BPM prestaram apoio no local.
Durante a ação, uma mulher que se apresentou como companheira do suspeito afirmou residir com ele no apartamento. Diante da situação de flagrância e da confirmação do mandado de prisão, os policiais realizaram buscas no imóvel. No local, foram encontrados aproximadamente 3,394 quilos de substância semelhante à maconha, distribuídos em tabletes e porções, além de três sacolas contendo substância aparentando ser cocaína.
Ainda segundo a Polícia Militar, foram apreendidos uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar drogas, uma motocicleta Honda CG 150 Titan com registro de roubo/furto, celulares, objetos diversos e pequena quantia em dinheiro.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com o material apreendido e o veículo recuperado. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e evitar tentativa de fuga.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!