Passo a passo para trabalhar com marketing de afiliados

Com projeção de ter movimentado US$ 37,3 bilhões em 2025, segundo a consultoria Marketing LTB, o mercado global de marketing de afiliados oferece oportunidades para profissionais ganharem comissões ao divulgar produtos de terceiros, sem precisar manter estoque ou criar mercadorias.
Nos Estados Unidos, os gastos com o setor ficaram entre US$ 11,2 bilhões e US$ 12 bilhões no último ano. O volume global de cliques cresceu mais de 50% desde 2020, com as buscas pelo termo “marketing de afiliados” aumentando 264% entre 2020 e 2022.
O modelo funciona através de um link exclusivo com código único: quando alguém compra usando esse link, a plataforma identifica a indicação e credita a comissão na conta do afiliado. Para quem deseja trabalhar com programas de afiliados, o cadastro costuma ser gratuito e não exige contratos.
Afiliados iniciantes, com menos de um ano de experiência, atraem em média 13.700 visitantes mensais para seus sites. Para começar, é preciso escolher um tema específico para trabalhar, decidir onde vai atuar (blog, YouTube, Instagram) e se cadastrar em plataformas que fazem a ponte entre as empresas e quem vai divulgar seus produtos.
Especialistas do setor aconselham focar em temas que resolvam problemas concretos das pessoas; essa estratégia ajuda a conquistar um público mais engajado e fiel em menos tempo.
A seleção de produtos exige análise de quatro fatores: preço acessível ao consumidor, porcentagem de comissão acima de 50%, qualidade da página de vendas e tipo de afiliação. O mercado recomenda evitar produtos acima de R$ 200 no início, pois itens de alto valor exigem estratégias mais complexas.
Defina sua área de atuação entre os nichos mais rentáveis
Um levantamento da DesignRush identificou sete nichos que ultrapassaram US$ 7.000 em ganhos médios mensais em 2025. Educação e e-learning lideram com US$ 15.551 mensais; viagens aparecem em segundo lugar, com US$ 13.847, seguidas por beleza e cuidados com a pele, que registram US$ 12.476.
O nicho de finanças alcança US$ 9.297 mensais, tecnologia fica com US$ 7.418, marketing digital soma US$ 7.218 e saúde e fitness chegam a US$ 7.194. Educação tem o maior RPM (receita por mil visitantes) do mercado, com US$ 274 a cada mil visitantes. Marketing digital fica em segundo lugar na eficiência por tráfego, com RPM de US$ 236.
Para que um nicho seja sustentável, especialistas da BigCommerce e dados da Marketing LTB indicam que é preciso ter volume mínimo de 100 mil buscas mensais e produtos com comissões acima de 10% ou US$ 20 por venda.
Avalie a qualidade da página de vendas antes de firmar parceria
O afiliado atrai o cliente, mas quem vende é a página do produto. Antes de firmar parcerias, o interessado deve validar a execução da apresentação e sua compatibilidade com dispositivos móveis, visto que os celulares concentram a maior parte do tráfego atual.
Diretrizes do setor recomendam que uma página eficaz precisa estabelecer um objetivo claro de conversão, solucionar objeções e apresentar provas sociais via depoimentos de consumidores. Um mau desempenho técnico resulta no desperdício direto do investimento em divulgação feito pelo parceiro.
O mercado opera com dois modelos de afiliação: aberta, com aprovação instantânea, e fechada, que exige autorização prévia do produtor. Especialistas recomendam que os iniciantes priorizem produtos de afiliação aberta para garantir agilidade no início das operações de venda.
Escolha entre investir em anúncios ou crescer de forma orgânica
As estratégias de divulgação se dividem em tráfego pago e orgânico. O pago usa plataformas como Facebook Ads e Google Ads para obter resultados rápidos. Em média, os aportes iniciais variam entre US$ 5 a US$ 10 por dia para fases de teste antes da escala.
Já o tráfego orgânico prioriza o crescimento sem aporte financeiro imediato, sendo a fonte primária de 78% dos afiliados via SEO, segundo o relatório da Marketing LTB. A estratégia baseia-se na produção de vídeos para YouTube, artigos em blogs e posts em redes sociais para captar um público já qualificado pelo interesse no tema.
O e-mail marketing permanece como o canal de contato direto imune a algoritmos. Ainda segundo a Marketing LTB, afiliados que utilizam e-mail podem faturar 66% mais que os demais.
Habilidades técnicas separam iniciantes de profissionais
O domínio das técnicas de SEO é uma das principais bases de tráfego para a maioria dos profissionais. Na percepção dos consumidores, a criação de conteúdo autêntico e bem pesquisado supera recomendações roteirizadas na construção de autoridade e confiança.
Profissionais que empregam VPS com n8n auto hospedado conseguem monitorar métricas como CTR (taxa de cliques), taxa de conversão e EPC (lucro por clique) de forma centralizada e automatizada, diferenciando o crescimento profissional de decisões baseadas em intuição.
No campo legal, as normas exigem o uso visível de hashtags como #ad e avisos de comissão claros; esconder tais alertas sob o botão “mais” ou usar termos vagos como “#sp” ou “#collab” é considerado violação grave passível de sanções nas plataformas que seguem as regras da Federal Trade Commission (FTC), como o TikTok. O Brasil ainda conta com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), que segue princípios semelhantes.
Foque em engajamento, não em número de seguidores
Não existe número mínimo universal de seguidores para começar. As marcas se afastam de métricas de “vaidade”, como contagem bruta de seguidores, para focar em taxas de engajamento. Nano e micro-influenciadores, com 1.000 a 10.000 seguidores, são ideais para nichos específicos e audiências engajadas. No TikTok, esses afiliados chegam a ter taxas de engajamento oito vezes maiores do que criadores com mais de 500 mil seguidores, conforme dados da Marketing LTB.
No Instagram, afiliados com 50 mil a 100 mil seguidores costumam ter a maior taxa de conversão de cliques em pedidos, cerca de 0,9%. A EMarketer aponta que, para 33,1% dos profissionais de marketing, a compatibilidade entre o criador e os valores da marca é o critério de maior peso para investimentos de longo prazo.
Investimento inicial pode ser zero
A adesão à maioria dos programas de afiliados permanece gratuita. Gigantes como Amazon Associates e eBay Partner Network oferecem acesso irrestrito a iniciantes que possuam plataformas ativas de promoção.
Para operações profissionais, o custo fixo de plataformas varia. A recomendação para novatos é iniciar em redes gratuitas e realizar o upgrade apenas após a geração das primeiras comissões. Serviços de registro de domínio e hospedagem são indicados, mas opcionais no início.
Conheça as armadilhas que derrubam iniciantes
A escolha incorreta do nicho, seja movida por paixão sem rentabilidade ou pelo lucro sem afinidade, é o primeiro erro fatal, resultando em conteúdos rejeitados pelo público. Se não for uma pessoa com conhecimento sobre finanças, por exemplo, evite escolher focar em conteúdos financeiros que não terão uma “profundidade” real, com grandes chances de frustrar os consumidores.
Outro fator que dilui a autoridade do afiliado é a promoção excessiva de produtos variados. Estrategistas afirmam que focar em subnichos, como equipamentos específicos de café em vez de utensílios gerais de cozinha, gera maior percepção de especialidade.
A negligência na construção de um mailing, ou listas de e-mail, é mais um erro que deixa o profissional vulnerável a mudanças súbitas nos algoritmos das redes sociais. A ausência de análise de dados e a omissão de avisos legais fecham o quadro de falhas graves. Não monitorar o lucro por clique impede a escala do que funciona, enquanto a falta de transparência sobre o link de afiliado é ilegal e compromete a confiança do consumidor
