EUA vão enviar o maior porta-aviões do mundo, usado na Venezuela, para o Oriente Médio, diz jornal

Os Estados Unidos vão enviar o maior porta-aviões do mundo para o Oriente Médio, segundo informou o jornal The New York Times nesta quinta-feira (12). A ação ocorre em meio à intensificação da campanha de pressão do presidente Trump sobre a liderança do Irã.
O USS Gerald R. Ford foi enviado para a Venezuela em novembro como uma forma de pressionar o governo de Nicolás Maduro.
Segundo o NYT, a tripulação do navio foi informada do novo destino também nesta quinta (12) e as novas ordens determinam a integração ao grupo de ataque do USS Abraham Lincoln, no Golfo Pérsico. (Saiba mais abaixo).
Na terça-feira (10), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia afirmado que cogitava enviar mais um porta-aviões ao Oriente Médio para pressionar o Irã a fechar um acordo nuclear.
O USS Gerald R. Ford
GIF - USS Gerald R. Ford: o maior navio de guerra do mundo — Foto: TV Globo/Reprodução
O USS Gerald R. Ford é o maior, mais letal e adaptável porta-aviões do mundo, além de ser o mais moderno e tecnologicamente avançado dos EUA, segundo a Marinha americana.
Incluído ao arsenal americano em 2017, o porta-aviões tem capacidade para abrigar até 90 aeronaves entre caças e helicópteros.
Ele dispõe de uma pista para pousos e decolagens com área equivalente ao triplo do gramado do Maracanã.
