Veja os blocos que desfilam no fim de semana em Porto Velho; expectativa é de grande participação popular

Publicada em 13/02/2026 às 10h03
A Prefeitura de Porto Velho divulga a programação dos blocos carnavalescos que desfilam neste fim de semana nos corredores da folia montados em ruas e avenidas do perímetro urbano da capital rondoniense. A lista inclui horários e percursos dos blocos.
Nesta sexta-feira, dia 13, a partir das 22h, o Bloco US Dy Phora inicia a concentração no circuito da avenida Pinheiro Machado, com desfile previsto até às 4h da manhã.
No sábado, dia 14, a tradicional Banda do Vai Quem Quer desfila das 16h às 22h, no circuito da avenida Carlos Gomes, reunindo foliões de todas as idades no período da tarde e início da noite.
A programação segue no domingo, dia 15, com o Furacão Kids, das 15h às 21h, na avenida Jatuarana, com concentração fixa e foco no público infantil. Ainda no domingo, o Bloco Murupí entra no circuito da avenida Pinheiro Machado, com início previsto às 22h e encerramento às 4h da manhã.
O evento conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Atividade Delegada, durante o período carnavalesco
A expectativa é de grande participação popular ao longo dos dias de festa. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Atividade Delegada, durante o período carnavalesco. O Carnaval Municipal 2026 segue com programação até o dia 28 de fevereiro.
Resumo dos blocos - Fim de semana
Sexta-feira (13)
Bloco US Dy Phora
Horário: 22h às 4h
Circuito: Avenida Pinheiro Machado com Rogério Weber até a Rua João Goulart
Sábado (14)
Carnaval Municipal 2026 segue com programação até o dia 28 de fevereiro.
Banda do Vai Quem Quer
Horário: 16h às 22h
Circuito: Avenida Carlos Gomes com Rua José de Alencar, Rua Joaquim Nabuco, finalizando na Avenida Sete de Setembro com Rua José de Alencar.
Domingo (15)
Furacão Kids
Horário: 15h às 21h
Local: Avenida Jatuarana com a Rua Carlos Chagas (concentração fixa)
Domingo (15)
Bloco Murupí
Horário: 22h às 4h
Circuito: Avenida Pinheiro Machado, Rua Joaquim Nabuco, término na Avenida Carlos Gomes com a Avenida Presidente Dutra.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!