Semosp e AMT unem forças para reforçar limpeza urbana em Ji-Paraná

Publicada em 13/02/2026 às 14h21
“Estamos cuidando de cada detalhe da nossa cidade. A limpeza de meios-fios e sarjetas pode parecer simples, mas é fundamental para a saúde pública, pois evita o acúmulo de água parada e a proliferação de insetos, além de garantir segurança no trânsito e preservar a boa imagem de Ji-Paraná”, destacou o prefeito Affonso Cândido.
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT), promove parceria entre os dois órgãos para intensificar os serviços de limpeza de meios-fios e sarjetas no perímetro urbano. A ação é contínua e atende às demandas identificadas nas ruas e avenidas da cidade.
O trabalho é realizado pelas equipes das duas pastas, que executam capina e varrição de ervas daninhas laterais às vias, além da limpeza de praças, rotatórias e canteiros centrais. Também estão incluídos o fechamento e a abertura de pontos de acesso, conforme necessidade, e a manutenção de espaços como o pátio do Detran, da própria AMT e a ponte do Rio Machado.
A atuação ocorre em todo o perímetro urbano onde houver demanda por esse tipo de serviço. Durante o período chuvoso, as equipes reforçam os trabalhos devido ao crescimento acelerado de ervas daninhas, que compromete a drenagem, a visibilidade e a estética dos espaços públicos.
A maior ênfase da parceria está na limpeza de guias e sarjetas, considerada essencial para o escoamento adequado das águas pluviais e para a prevenção de alagamentos. A remoção da vegetação e de resíduos evita o entupimento das bocas de lobo e contribui para a conservação do pavimento.
Os serviços são realizados predominantemente com o uso de ferramentas manuais, garantindo precisão e cuidado nas áreas atendidas. Sempre que necessário, outros equipamentos são utilizados para dar suporte às equipes e assegurar maior eficiência às ações.
Além da limpeza, a parceria contempla a abertura de acessos para cadeirantes, reforçando o compromisso com a mobilidade e a inclusão. A manutenção dos espaços públicos também contribui para a segurança de pedestres e motoristas, ao melhorar a visibilidade da sinalização e das vias.
Para o Governo Municipal, a iniciativa demonstra responsabilidade com a gestão urbana e atenção permanente às necessidades da população. A justificativa para a intensificação do serviço está no impacto direto que a limpeza urbana exerce sobre a qualidade de vida, a saúde pública e a organização da cidade.
Ao unir esforços, Semosp e AMT fortalecem a capacidade operacional do município e ampliam o alcance das ações. A parceria reforça a visão de uma administração presente, que atua de forma integrada para manter Ji-Paraná limpa, segura e cada vez mais bem cuidada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!