Prefeitura de Jaru conclui semana de formaturas de mais de 600 alunos da Educação Infantil da rede municipal

A Prefeitura de Jaru encerrou na última segunda-feira (15), o cronograma de formaturas das turmas do Pré II da rede municipal de ensino.
A programação teve início no dia 9 de dezembro e contemplou mais de 600 alunos, que receberam seus certificados e agora seguem para a próxima etapa da formação educacional: o Ensino Fundamental.
As cerimônias das escolas Elza Maria Fabris, Gabriel Balmant, Tânia Barreto, Beatriz Mireya, Pato Donald, Juscelino Kubitschek, Marechal Cordeiro de Farias e Zenir Carvalho, foram realizadas no Espaço Essenza, na Linha 628.
Já a formatura dos alunos da escola do distrito de Bom Jesus aconteceu nas dependências do Centro Educacional de Bom Jesus, e a dos estudantes dos distritos de Tarilândia e Jaru Uaru foram realizadas na Quadra Poliesportiva do distrito de Tarilândia.
O prefeito Jeverson Lima destacou a retomada das formaturas na rede municipal de ensino e a importância desse momento para as famílias. “Resgatamos essa tradição pensando na realização de um sonho. É muito bonito ver a emoção das famílias e acompanhar o desenvolvimento das crianças.”, disse.
O prefeito também ressaltou os impactos positivos do evento para a economia local. “Durante a semana das formaturas, houve uma maior movimentação em lojas de roupas, salões de beleza e estúdios de fotografia. Isso é muito benéfico para Jaru e seus distritos”, completou.
Ainda segundo Jeverson Lima, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), arcou com todas as despesas, incluindo decoração, aluguel dos espaços e transporte dos pais e formandos que não tinham condições de se deslocar até os locais das cerimônias. “Quero, em nome da secretária da Semed, Cleide Gonçalves, e do secretário executivo, Leomar Leal, parabenizar e agradecer a toda a equipe pedagógica, gestores escolares, professores, equipes de apoio, pais e familiares. Foram momentos únicos, que certamente ficarão eternizados na vida dessas crianças”, finalizou o prefeito.
