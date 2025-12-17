Ponto facultativo é decretado a partir do meio-dia desta quarta-feira (17); decreto da prefeitura foi publicado no Diário Oficial do Município

Publicada em 17/12/2025 às 09h21
Em Porto Velho será ponto facultativo para os servidores municipais a partir das 12h desta quarta-feira (17), em razão da final do Mundial de Clubes, que será disputada entre Flamengo e Paris Saint-Germain (PSG).
A medida, publicada no Diário Oficial do Município, segue o mesmo entendimento adotado por outras capitais e grandes cidades brasileiras, que optaram por flexibilizar o expediente dos órgãos públicos para que os servidores possam acompanhar a partida, marcada para às 13h (horário de Rondônia).
A expectativa em torno do confronto é elevada, especialmente na Região Norte, onde o Flamengo detém a maior parcela da torcida. Levantamento do IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) indica que cerca de 20% da população nortista declara torcer pelo clube carioca.
Com a cidade em clima de decisão, bares, lanchonetes e restaurantes já se organizam para a transmissão do jogo, que deve movimentar a economia local e alterar a rotina da capital rondoniense. Os serviços públicos essenciais seguirão funcionando normalmente para garantir o atendimento à população.
