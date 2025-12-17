Rolim de Moura recebe VAN para fortalecer vínculos e ampliar o Serviço de Convivência

Publicada em 17/12/2025 às 09h09
A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Rolim de Moura passa a contar com uma van adaptada, com nove lugares e um espaço destinado a cadeirante, que irá fortalecer de forma direta as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no município.
O novo veículo garantirá mais acesso, inclusão e participação de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência nas atividades do SCFV. A iniciativa promove a convivência, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e amplia o alcance dos serviços socioassistenciais ofertados à população.
Além do transporte dos usuários, a van dará suporte às equipes técnicas da Assistência Social viabilizando a realização de visitas domiciliares, ações de busca ativa, atualização cadastral e acompanhamento das famílias atendidas pelos serviços da rede socioassistencial, como CRAS, CREAS, PAIF e PAEFI.
A aquisição do veículo representa mais acessibilidade e que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos chegue a quem mais precisa.
O investimento total foi de R$ 311.072,52, viabilizado por meio do Termo de Convênio nº 701/2024/PGE-SEAS, com recursos destinados pela deputada estadual Ieda Chaves, reafirmando o compromisso com uma Assistência Social mais inclusiva, eficiente e próxima das famílias de Rolim de Moura.
