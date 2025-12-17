PATAMO recupera moto roubada e prende condutor na zona rural em Jaru

Publicada em 17/12/2025 às 09h00
Jaru: PATAMO recupera motocicleta furtada durante patrulhamento na zona rural
Por admin postado em 16 de dezembro de 2025 às 22:40
Uma motocicleta que havia sido furtada em frente a um mercado, em Jaru, foi localizada poucas horas depois por uma guarnição da PATAMO, na tarde desta terça-feira (16). O veículo foi encontrado durante patrulhamento na RO-464, na Linha 630.
Conforme as informações, após o registro do furto, os policiais intensificaram as buscas na região rural do município. Durante a ação, a equipe percebeu uma motocicleta em circulação com características compatíveis às do veículo subtraído. A guarnição realizou o retorno para abordagem e, após a verificação da placa, confirmou que se tratava da moto furtada.
Ao notar a aproximação policial, o condutor tentou escapar, abandonando o veículo e fugindo a pé, mas acabou sendo alcançado e contido. Na checagem, foi constatado que ele havia rompido a tornozeleira eletrônica e se encontrava foragido do sistema prisional.
A motocicleta foi recuperada com a chave e encaminhada à UNISP juntamente com o suspeito. A vítima, que registrava a ocorrência no momento da recuperação, foi comunicada da localização do veículo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!