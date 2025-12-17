Ezequiel Neiva vistoria obras de microrrevestimento asfáltico em Machadinho do Oeste

Publicada em 17/12/2025 às 08h30
Parlamentar destacou a relevância da obra para o fortalecimento das ações desenvolvidas pela associação (Foto: Nilson Nascimento)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) vistoriou os trabalhos de aplicação de microrrevestimento asfáltico em todas as ruas do Parque de Exposição, administrado pela Associação Agropecuária de Machadinho do Oeste (AAMA). A iniciativa representa um avanço na infraestrutura da entidade, garantindo melhores condições de tráfego e mais qualidade de vida para os frequentadores e moradores da região.
Durante a visita, o parlamentar destacou a relevância da obra para o fortalecimento das ações sociais desenvolvidas pela associação. “Este é um serviço essencial que garante mais qualidade de vida e melhores condições de tráfego para uma entidade que desenvolve diversas ações sociais importantes no município”, frisou Ezequiel Neiva.
De acordo com o deputado, a execução do serviço é resultado de um trabalho conjunto entre diferentes lideranças políticas e o Executivo estadual. “Essa conquista é fruto da parceria do deputado Ezequiel Neiva com o governo do estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), e com os vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, além do ex-vereador Abrahãozinho e do colaborador Celso Coelho”, destacou.
Parlamentar reconheceu o apoio do Executivo na execução da obra (Foto: Nilson Nascimento)
Ezequiel Neiva também fez questão de reconhecer o apoio do Executivo estadual e o empenho dos profissionais envolvidos na execução da obra. “Quero agradecer ao nosso DER, na pessoa do Márcio, que operacionalizou todo o trabalho junto à equipe responsável pelo microrrevestimento, ao coronel Éder, que autorizou a ação, e ao nosso governador, Marcos Rocha. Destinamos um recurso de R$ 100 mil, em parceria com o DER, para a aquisição dos insumos, e o Departamento realizou a aplicação do serviço”, frisou.
O diretor da AAMA, Diego Paraty, destacou a atuação do parlamentar no atendimento à demanda do Parque de Exposição e reconheceu a parceria institucional. “Quero agradecer ao deputado Ezequiel Neiva e ao DER por atenderem ao nosso pedido, encaminhado por meio do Neodi Oliveira, que é um grande parceiro e fundador da nossa associação. Esse apoio é fundamental para o fortalecimento das nossas atividades”, ressaltou.
Ezequiel Neiva agradeceu à diretoria da entidade pela parceria e por disponibilizar o espaço para a realização do investimento no município. “Quero agradecer a toda a diretoria por abrir as portas e nos dar as condições necessárias para trabalhar e contribuir com melhorias que beneficiam diretamente a população de Machadinho do Oeste”, resumiu.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também ressaltou a atuação do parlamentar estadual e o impacto positivo de seu trabalho em Machadinho do Oeste. “O deputado Ezequiel Neiva tem demonstrado compromisso e sensibilidade com as demandas da população. Essa obra na AAMA é mais um exemplo de um mandato presente, que busca soluções concretas e trabalha em parceria para levar desenvolvimento aos municípios”, encerrou.
Fotos- Nilson Nascimento
