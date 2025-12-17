Obra solicitada pelo deputado Alan Queiroz garante recuperação da ponte entre Castanheiras e Presidente Médici

Publicada em 17/12/2025 às 08h40
Após solicitação do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), concluiu as obras de recuperação da ponte sobre o rio Tefé, localizada na RO-135.
A intervenção atendeu a uma demanda encaminhada pelo vereador de Castanheiras, André de Oliveira, e é de extrema importância para a região, uma vez que o trecho é responsável pela ligação entre os municípios de Castanheiras e Presidente Médici, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições de tráfego para a população e para o escoamento da produção local.
Recuperação da ponte sobre o rio Tefé, localizada na RO-135 (Foto: Assessoria Parlamentar)
A recuperação da ponte integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura viária do estado, fundamental para o desenvolvimento regional. Vias pavimentadas e estruturas em boas condições garantem mais segurança para motoristas e pedestres, reduzem o risco de acidentes e asseguram a continuidade do tráfego, especialmente em rotas utilizadas diariamente pela população. Além disso, a manutenção adequada das rodovias e pontes fortalece a economia local, facilita o escoamento da produção agrícola e contribui para a integração entre os municípios, promovendo qualidade de vida e impulsionando o crescimento sustentável da região.
O deputado estadual Alan Queiroz destacou a importância da obra para a segurança da população e para o fortalecimento da infraestrutura viária. “A recuperação dessa ponte na RO-135 representa um avanço significativo para a mobilidade e a segurança de quem utiliza diariamente esse trecho. Atendemos a uma demanda apresentada pelas lideranças de Castanheiras, com o objetivo de garantir melhores condições de tráfego, facilitar o deslocamento da população e assegurar o escoamento da produção local”, enfatizou.
A conclusão da obra garante mais segurança, mobilidade e eficiência no transporte, além de fortalecer a integração entre os municípios de Castanheiras e Presidente Médici, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico, social e a qualidade de vida da população da região.
