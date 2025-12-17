Prefeitura de Vilhena lança programa com uso do Mounjaro no combate à obesidade

Publicada em 17/12/2025 às 09h05
A Prefeitura de Vilhena realizou, nesta terça-feira, 16, a cerimônia de lançamento do Programa de Emagrecimento de Vilhena, no Centro Especializado em Reabilitação (CER). A iniciativa busca melhorar a qualidade de vida de pacientes com obesidade e comorbidades, por meio de tratamento medicamentoso aliado ao acompanhamento multiprofissional.
O programa é uma ação da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e conta com apoio financeiro de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, destinada pelo deputado federal Fernando Máximo.
Nesta primeira fase, serão atendidos cerca de 80 pacientes que já são acompanhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e que apresentem Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40, além de comorbidades como diabetes tipo II, hipertensão arterial, apneia do sono e esteatose hepática.
De acordo com o médico coordenador da Atenção Primária, Jânio Marques, o programa utilizará a tirzepatida, medicamento conhecido comercialmente como Mounjaro, aliada a um acompanhamento multiprofissional.
Os pacientes receberão doses semanais progressivas do Mounjaro durante seis meses. Ao longo do período, além da medicação, os participantes serão monitorados regularmente e passarão por exames complementares com uma equipe formada por médicos, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos.
Conforme os resultados obtidos, há a previsão de expansão do tratamento por mais seis meses, com o objetivo de promover a perda de peso associada à mudança de hábitos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes atendidos, reduzindo o risco de doenças graves, como infarto, AVC e complicações do diabetes.
“Para mim, é um momento de muita felicidade poder participar desse projeto, que representa a realização de um sonho: emagrecer. Já venho lutando há muito tempo para perder peso e não tenho conseguido, mas, graças a Deus, parece que agora chegou a minha hora”, comentou uma paciente contemplada pelo projeto.
