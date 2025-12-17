Governo entrega novo escritório local da Emater-RO em Itapuã do Oeste revitalizado e modernizado

Publicada em 17/12/2025 às 08h57
O município de Itapuã do Oeste celebra um importante avanço para o fortalecimento da agricultura familiar. Nesta quinta-feira (18), o governo de Rondônia entregará à população um novo escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), estruturado e preparado para ampliar os serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) às famílias de produtores rurais que residem na região. A entrega do novo escritório local no município acontece após a conclusão das obras de reforma e revitalização da unidade, trazendo mais modernidade à estrutura física e adequação às atuais demandas de atendimento.
Entre as principais intervenções realizadas estão: a recuperação e revitalização de muros, portões e grades; a renovação completa da instalação elétrica; a troca total do forro com instalação de telhas acústicas; a substituição integral do piso interno; a modernização das instalações hidrossanitárias, incluindo novas louças de banheiro; a implantação de uma cozinha completa; serviços de conservação da garagem; e, a instalação de piso tátil de alerta e direção na área externa, promovendo acessibilidade às pessoas com deficiência. Ao todo, a área reformada corresponde a 246,86 metros quadrados, com investimento total de R$ 389.660,94, oriundos de recursos próprios da Emater-RO.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a revitalização é essencial para o fortalecimento do setor produtivo rural. “Com a nova estrutura estaremos garantindo melhores condições de trabalho aos técnicos e um atendimento mais digno e eficiente aos produtores, fortalecendo a economia local e promovendo o desenvolvimento sustentável no estado.”
O diretor-presidente da Emater-RO, Luiz Claudio Pereira Alves, ressaltou que a modernização do escritório reflete o compromisso da instituição com a qualidade da assistência técnica. “Essa reforma representa mais do que uma melhoria física. Ela simboliza o respeito aos agricultores familiares e o empenho da gestão em oferecer um atendimento cada vez mais qualificado, humano e acessível, fortalecendo a extensão rural no município.”
Com a entrega da nova estrutura, a Emater-RO reforça seu papel estratégico no apoio à agricultura familiar, contribuindo para o aumento da produção, da renda no campo e da qualidade de vida das famílias rurais de Itapuã do Oeste.
