Atletas jaruenses conquistam medalhas no Estadual de Jiu-Jitsu, em Porto Velho

Publicada em 22/12/2025 às 11h39
Após a atleta Alice Akaki garantir a medalha de ouro no Estadual de Jiu-Jitsu neste sábado (20), outros dois jaruenses conquistaram medalha na competição neste domingo (21).
O atleta Edvan Pablo Figueiredo foi ouro na categoria Faixa Branca Adulto, Peso Pena e Joice Miranda da Silva foi bronze na Faixa Roxa Master 2 e
prata na Peso Absoluto Master.
Ambos são alunos do professor Thiago Loyo, o “Popeye” e também do professor José Fernandes da Academia de Jiu-Jitsu Márcio Frank de Jaru, localizada na Cia Fitness.
