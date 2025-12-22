Atleta jaruense Alice da Silva Akaki conquista medalha de ouro no Estadual de Jiu-Jitsu

Publicada em 22/12/2025 às 09h02
A atleta jaruense Alice da Silva Akaki, 22 anos, conquistou a medalha de ouro neste sábado (20), no Estadual de Jiu-Jitsu, na categoria Adulto Pluma Faixa Branca.
A competição, organizada pela Federação de Jiu-Jitsu de Rondônia, vem acontecendo no estádio Ginásio Claudio Coutinho em Porto Velho, e encerra neste domingo (21).
Filha do casal de odontologistas Rosa da Silva e Celso Akaki, Alice é ex-aluna da Escola Padre Adolpho Kolping de Jaru, onde se destacou na natação na equipe AABB/Kolping, e agora treina na Jiu-Jítsu kobra Team, localizada na Academia Hipegyim com o professor Jeferson Sapucam e também vem se destacando no esporte
Em 2025, Alice ganhou 4 medalhas de ouro em competições como o Estadual No Gi de Jiu-Jitsu em Porto Velho e no Manaus Internacional Open de Jiu-Jitsu, na capital amazonense, além do Estadual e conquistou o bronze no Sul-Americano.
Segundo informações, mesmo antes de completar um ano no Jiu-Jitsu, Alice deve passar a faixa azul nos próximos dias.
