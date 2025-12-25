Atleta de Rondônia treina em Campo Grande visando competições nacionais e internacionais

Publicada em 25/12/2025 às 10h10
Ageu Xapolin, de 15 anos, é um dos prodígios do Instituto Zanolli, de Pimenta Bueno-RO, onde participa de Projetos Sociais que utilizam o Wushu Sanda como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Autista, Ageu encontrou no esporte uma forma de canalizar seu hiper foco e superar desafios.
Durante estas férias, ele treina na Academia Garras de Tigre, em Campo Grande-MS, com o Professor Wescley Bambil, técnico da Seleção Brasileira de Wushu Sanda. A parceria, intermediada pelo Professor Davi Brandão, visa fortalecer laços entre as instituições e preparar Ageu para competições nacionais e internacionais.
A experiência é uma grande oportunidade para o atleta e para o desenvolvimento de novos talentos na região.
Esporte de combate moderno do Wushu (Kung Fu), combinando socos, chutes, projeções e quedas de forma dinâmica, com base em técnicas tradicionais chinesas, semelhante ao kickboxing, mas com grappling.
