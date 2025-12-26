Árbitros que fazem parte do quadro da Federação de Rondônia concluem pré temporada 2026

Publicada em 26/12/2025 às 08h30
Os árbitros e assistentes do quadro da Federação de Futebol do Estado de Rondônia concluiram as atividades da pré temporada 2026, durante cinco dias eles participaram de várias atividades como por exemplo Webnar "Quebrando o ciclo pela cultura antirracista no futebol de Rondônia, com Rafael Corrêa da Silva, empreendedor e fundador da Desresponsa, negócio de impacto focado em esporte e entretenimento, com uma trajetoria dedicada as causas sociais, é também idealizador do Fundo de Combate ao Racismo no Futebol, que busca promover a equidade e a inclusão no esporte.
A atuação de Rafael Corrêa é marcada pela inovação e pela construção de soluções sustentáveis para desafios sociais, e também com Vitor Del Rey, Bacharel em ciências sociais e mestre em administração pública pela FGV, com MBA em finanças de impacto pela Universid Torcuato Di Tella. Vitor é presidente do Instituto Guetto e fundador da Escola da Ponte para Pretxs, focado em mobilidade social e desigualdades raciais, além de professor na Fundação Dom Cabral, ele participa do Comitê de Formulação do ODS 18 do Conselho Aproxima, como um forte compromisso com a inclusão e a igualdade.
Outros tópicos foram ministrados durante os cinco dias de atividades voltadas aos árbitros como controle de jogo, tópicos avançados de arbitragem I, leitura e posicionamento com Almir Belarmino e Thiago Brasil. Tópicos avançados da arbitragem II, entradas e disputas, faltas táticas com Jonathan Antero e Thiago Brasil.
Faltas táticas, impedimento e tópicos avançados de arbitragem III, com Amir Belarmino, Thiago Brasil, Joverton Wesley e Márcia Bezerra, além de mãos e regulamento geral de competições. As atividades desenvolvidas com os integrantes do quadro de arbitragem da FFER foram realziadas de forma on line.
