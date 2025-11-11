PRF apreende mais de 40 kg de entorpecentes em Vilhena

Por PRF/RO
Publicada em 11/11/2025 às 08h30
Rondônia, 10 de novembro de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, no último domingo (9), no município de Vilhena, apreendeu 22,6 kg de cloridrato de cocaína e 19,35 kg de maconha, durante a realização de comando de fiscalização na unidade operacional. Ao abordar um veículo de passeio, a partir da realização de técnicas de entrevista, a equipe policial aprofundou as averiguações.
No porta malas do veículo e ocultos em sua estrutura foram localizados os entorpecentes. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao casal que ocupava o veículo, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.
O casal, com o automóvel e o material ilícito apreendido, foi encaminhado à UNISP de Vilhena para os procedimentos cabíveis.
