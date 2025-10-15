Zezé Di Camargo pede anistia aos presos de 8 de janeiro e é criticado: “Canta mal e ainda apoia bandido”

Publicada em 15/10/2025 às 11h08
Zezé Di Camargo voltou a causar polêmica nas redes sociais após levantar uma camisa com pedido de anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O episódio ocorreu na noite de segunda-feira (13), durante o Festival do Camarão, em Porto Belo, Santa Catarina, onde o cantor se apresentou ao lado do irmão Luciano.
A peça com a mensagem teria sido jogada por um fã no palco, e Zezé decidiu mostrá-la ao público. O gesto rapidamente viralizou e dividiu opiniões. Dos mais de 1,4 mil presos pelos ataques, 141 seguem em regime fechado e 44 cumprem prisão domiciliar.
Nas redes sociais, o posicionamento do artista provocou reações opostas. “Um artista com coragem de verdade! Zezé Di Camargo mostrou que não tem medo de se posicionar”, comentou uma usuária no X (antigo Twitter). Já outro internauta ironizou: “Canta mal e ainda apoia bandido. Complicado isso daí”.
A atitude do sertanejo reacendeu o debate sobre a atuação de artistas em pautas políticas e o impacto de suas manifestações públicas em meio à polarização no país.
Para quem achava que a pior escolha do Zezé Di Camargo era seguir cantando mesmo sem voz, ele veio provar que pode piorar ainda mais. O cara ergueu uma camiseta pela anistia num show na cidade de Porto Belo, SC. pic.twitter.com/IkPFmB5vBX— GugaNoblat (@GugaNoblat) October 15, 2025
