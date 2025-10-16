“Susto enorme”, diz Gracyanne Barbosa após perder carro de R$ 800 mil em assalto

Publicada em 16/10/2025 às 10h35
A influenciadora Gracyanne Barbosa, de 42 anos, passou por momentos de pavor na madrugada desta quinta-feira (16), ao ser rendida por criminosos armados na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O assalto ocorreu quando ela e a irmã, Bárbara Jacobina, voltavam de um ensaio da escola de samba União da Ilha do Governador, onde Gracyanne ocupa o posto de rainha de bateria.
As duas chegavam em casa quando foram surpreendidas pelos assaltantes. Um dos criminosos entrou no carro e apontou uma arma para a cabeça de Bárbara, segundo contou Gracyanne ao colunista Léo Dias. A influenciadora relatou ter sido agredida durante a ação: “Ele me puxou pelos cabelos e tentou me tirar do carro. Como ainda estou me recuperando da perna, não consegui me mover e acabei sentindo uma dor terrível”, afirmou.
Os bandidos fugiram levando o automóvel da modelo, uma Land Rover Defender avaliada em cerca de R$ 800 mil. As irmãs, abaladas, conseguiram pedir ajuda por aplicativo e foram à delegacia registrar a ocorrência. Um vídeo gravado por testemunhas mostra Gracyanne sentada na calçada, segurando as muletas que passou a usar após uma cirurgia recente no joelho — resultado de um rompimento de ligamento durante sua participação no quadro “Dança dos Famosos”.
Mais tarde, Giovanna Jacobina, irmã das vítimas, publicou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento por elas estarem vivas: “Hoje o meu maior presente é saber que vocês estão seguras. Obrigada, meu Deus.”
O caso foi registrado na 42ª Delegacia do Recreio dos Bandeirantes e transferido para a 32ª DP da Taquara, responsável pela investigação. Em nota, a Polícia Civil informou que trabalha na identificação dos suspeitos.
