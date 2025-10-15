Ronnie Von revela que fã tentou agarrar seu órgão sexual durante show: “Desci até o chão de dor”

Publicada em 15/10/2025 às 11h16
Ronnie Von, de 81 anos, surpreendeu o público ao relembrar uma situação extrema que viveu durante o auge de sua carreira musical. Em entrevista ao programa Que História é Essa, Porchat?, exibido nesta terça-feira (14) no GNT, o cantor revelou que uma fã chegou a atacar seu órgão sexual durante um evento com grande aglomeração de pessoas.
Segundo Ronnie, o assédio e a agressividade de fãs eram comuns em seus shows. “Era um tipo de amor absolutamente agressivo. Porque era para morder, tirar pedaços. Muitas vezes tive cabelo arrancado. Elas arrancavam a roupa da gente. Era uma coisa horrível”, contou.
Questionado por Fábio Porchat sobre as mordidas, ele confirmou: “Sim, quando tinha uma grande concentração de pessoas, mordiam. E fora outras coisas.”
O artista então detalhou o episódio mais doloroso. “Sofri uma vez que pegaram lá [apontando para o próprio órgão sexual] com fé e orgulho. Desci até o chão de tanta dor”, disse, arrancando risadas dos convidados.
O apresentador aproveitou o tom descontraído e brincou: “Queriam castrar você”, ironizou Porchat.
