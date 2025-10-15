Marcello Melo Jr. reage a críticas por namoro com atriz 17 anos mais nova

Publicada em 15/10/2025 às 11h29
Marcello Melo Jr., de 37 anos, respondeu com bom humor às críticas sobre seu relacionamento com a atriz Mell Muzzillo, 17 anos mais nova, de 20. O casal, que assumiu o namoro no fim de 2024, vem sendo alvo de comentários nas redes sociais por causa da diferença de idade.
A polêmica começou depois que uma internauta distorceu as informações, afirmando que o ator teria 40 anos e Mell, 18. Sem perder o bom humor, o protagonista de Arcanjo Renegado reagiu de forma debochada e publicou um vídeo nas redes sociais. “Nota oficial! Me ajudem a compartilhar, por favor”, escreveu o ator na legenda.
Na gravação, Marcello inicia um discurso sério, mas a fala é interrompida por uma tela simulando falha de conexão com a internet, confundindo os seguidores. “Eu pensando que minha internet tinha parado”, brincou um internauta.
Colegas de profissão também reagiram à postagem. “Caraca, eu já p. da vida aqui rs”, comentou Heloísa Périssé. A própria Mell Muzzillo respondeu com risadas e repostou o vídeo do namorado com a legenda: “Apenas isso a dizer…”.
O romance entre os dois começou durante as gravações do remake de Renascer (2024), em que interpretaram José Bento e Ritinha. Desde então, o casal vem marcando presença em eventos e compartilhando momentos juntos nas redes sociais.
