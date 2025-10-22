Lorena Improta e Leo Santana anunciam que serão pais pela segunda vez: “Agora somos 4”

Publicada em 22/10/2025 às 15h13
A dançarina Lorena Improta, de 32 anos, e o cantor Leo Santana, de 37, revelaram nesta quarta-feira (22) que estão à espera do segundo filho. O casal já é pai de Liz, de quatro anos.
O anúncio foi feito em uma publicação conjunta nas redes sociais, em que o casal aparece ao lado da filha mais velha, segurando a imagem do ultrassom.
“Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! Estamos tão felizes”, escreveram na legenda.
Famosos e amigos reagiram com entusiasmo. A apresentadora Tati Machado comentou: “Eu vou chorar! Que lindos! Deus abençoe sempre”. Já o cantor Pedro Sampaio deixou uma mensagem carinhosa: “Parabéns, seus lindos”. A cantora Ivete Sangalo também celebrou a notícia: “Vocês queriam tanto. Deus abençoe muito a família de vocês e traga esse pacotinho de amor pra gente amar muito”.
Lorena Improta e Leo Santana estão juntos desde 2017 e se casaram em fevereiro de 2021, após quatro anos de namoro. No mesmo ano, nasceu a primeira filha do casal, Liz.
