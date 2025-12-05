PREVISÃO DO TEMPO: Norte do país tem sexta-feira (5) com acumulados intensos de chuva

Publicada em 05/12/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta sexta-feira (5) indica acumulados intensos de chuva em quase toda a Região Norte.
No Amazonas, o tempo permanece instável, com pancadas fortes atingindo municípios como Manaus, Parintins e Tefé. No Acre, cidades como Rio Branco e Sena Madureira devem registrar chuva persistente desde as primeiras horas do dia.
Em Rondônia, a instabilidade avança sobre Porto Velho, Ji-Paraná e regiões próximas, com risco de chuva volumosa.
No Pará, as precipitações se espalham por áreas como Belém, Marabá e Santarém, mantendo o alerta para temporais. Em Tocantins, municípios do sul e do oeste do estado, como Palmas e Araguaína, também podem ter chuva forte ao longo do dia. Em Roraima, as pancadas atingem cidades como Boa Vista e Pacaraima.
O Amapá é o único estado da região que não deve registrar chuva nesta sexta-feira, mantendo o tempo firme e com predomínio de sol.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco Já a máxima pode chegar a 33°C, em Boa Vista e Belém. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
