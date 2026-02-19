Pergunta sobre beijo no Carnaval provoca climão entre Nicole Bahls e Patrícia Poeta
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/02/2026 às 16h11
O programa Encontro teve um momento inusitado na manhã desta quinta-feira (19). Durante conversa sobre os desfiles das escolas de samba, a apresentadora Patrícia Poeta acabou sendo colocada no centro das atenções ao ser questionada sobre a vida amorosa.

Tudo começou quando Nicole Bahls, que participava do bate-papo ao lado de Milton Cunha, comentou sobre o clima da folia. Ao falar que havia trocado beijos durante o Carnaval, ela disse: "Queria beijar, não é? Meus amigos tudo beijando, e eles estavam trabalhando e beijando também. Eu dei uma bitoquinha". Patrícia reagiu com humor: "Pena que não tinha nenhum fotógrafo para flagrar".

Nicole ainda brincou sobre a repercussão de qualquer gesto público. "Misericórdia, deixa os fotógrafos quietos. A gente dá uma bitoquinha, e o povo já pergunta se vai namorar. Mas quem sabe? Eu estou sempre aberta. A bitoquinha roubada foi de Carnaval, o bofe roubou", afirmou.

No meio da conversa, a influenciadora decidiu inverter os papéis e perguntou diretamente: "Está solteira, Paty?". Surpresa, Patrícia respondeu: "Olha! Quer trocar de lugar, sentar nesse cantinho aqui? Eu estou solteira, solteira e feliz". Nicole insistiu: "Beijou no Carnaval?". A apresentadora desconversou: "Depois a gente conversa mais sobre os bastidores", disse, rindo.

Durante o programa, Nicole também comentou que busca um relacionamento sério e relembrou que, nas redes sociais, compartilhou um print de conversa com Fiuk, que a teria convidado para sair antes da folia.

Ela explicou ainda quais características considera importantes em um parceiro. "A principal qualidade é tratar a mãe bem, ser família e gostar dos meus amigos. Se minha mãe não sentir sinergia, já era". E completou: "Defeito é ser galinha, porque de galinha eu já estou cheia, o galinheiro está bombando. Acho cafona estar com a gente e pescoçando os outros".

Nicole terminou recentemente o relacionamento de quatro anos com o empresário Marcelo Viana. Já Patrícia Poeta mantém postura mais reservada sobre a vida pessoal. A apresentadora foi casada por 16 anos com Amauri Soares, com quem teve um filho.

