Lauana Prado confirma nome do filho e web reage: “Só querem colocar nome diferente”

Publicada em 19/02/2026 às 16h00
À espera do primeiro filho, Lauana Prado segue dividindo detalhes da nova fase com os seguidores. Nesta quinta-feira (19), ela publicou um registro da rotina de exercícios e mostrou que continua treinando durante a gravidez.
Na imagem compartilhada, a artista aparece com look fitness branco e a barriga já em evidência. Em tom leve, escreveu: “Pondo Domzinho para treinar com a mamãe. Bom dia!”, revelando como chama o bebê no dia a dia.
O nome escolhido, Dom, foi anunciado recentemente durante apresentação no Parque Ibirapuera, em São Paulo, quando a cantora contou ao público que espera um menino. Ao lado da companheira, Tati Dias, ela declarou: “É com muita alegria que eu digo para vocês, hoje, aqui no Ibirapuera, que o Baby Prado está a caminho. Gente, o meu neném é um menino! O Baby Dom está a caminho”.
A escolha repercutiu entre os seguidores. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a escolha do nome da criança: "Achei lindo o nome do bebê", "Esses famosos só querem colocar nome diferente nas crianças", "Mesmo nome que o filho primogênito da Luana Piovani".
Um dia antes, Lauana também havia emocionado os fãs ao refletir sobre a maternidade: “Enquanto você vigora dentro de mim, eu sigo me transformando na mãe que sempre sonhei em ser pra você. Minha vida agora gira em torno da sua. O mundo presencia o nascimento de uma nova mulher no alto da sua missão mais nobre: gerar sua vida, meu filho, Dom. Já te amo tanto... mas ainda nem te amo tudo”.
Entre treinos, shows e mensagens pessoais, a cantora tem mostrado como concilia a agenda profissional com a preparação para a chegada do primeiro filho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!