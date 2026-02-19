Inscrições para cursos profissionalizantes na área da computação estão abertas até domingo, 22, em Porto Velho

Publicada em 19/02/2026 às 16h02
O avanço da tecnologia na era digital exige cada vez mais que o cidadão da sociedade moderna se prepare diante das novidades do futuro. No mercado de trabalho, a capacitação tecnológica gera novas oportunidades e, para atender quem busca se qualificar com essa perspectiva, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até este domingo (22), para cursos presenciais em Porto Velho na área da computação. Os interessados podem se inscrever no link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-001-presencial-para-o-municipio-de-porto-velho-ro-inscricoes-13-02-a-20-02-2026/
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta de qualificação de mão de obra no setor de tecnologia da informação é essencial, tendo em vista a crescente demanda das empresas por trabalhadores que estão capacitados para atuar em funções focadas no ambiente tecnológico. “Capacitar profissionais nessa área é fundamental, porque a tecnologia está presente hoje em todos os ramos de atividades”, salientou.
INOVAÇÃO
Essa medida do governo de Rondônia motiva estudantes, como Douglas Gomes, de 30 anos, que está retomando os estudos. O morador do Bairro Olaria, em Porto Velho, concluiu, neste mês de fevereiro, o Curso de Informática Básica e já tem planos de se matricular no Curso Excel do Básico ao Avançado. “Estou fazendo supletivo do ensino fundamental e médio, buscando novos conhecimentos para investir em um projeto social”, declarou.
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a inovação é uma das filosofias da instituição de ensino e, por isso os cursos voltados ao universo tecnológico são ofertados frequentemente. “Além de implantar o módulo de Inteligência Artificial (IA) em todos os cursos técnicos e oferecer cursos de curta duração para ocupações do mundo digital, houve capacitação de professores – instrutores e a equipe pedagógica para o ensino de robótica, em cursos, nos quais, se aplicam os conhecimentos dessa área”, ressaltou.
CURSOS OFERTADOS
Informática Básica
Excel do Básico ao Avançado
Fundamentos da Computação
