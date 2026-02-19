Alex Redano prestigia entrega de 604 uniformes no CTPM III e garante investimento de R$ 140 mil em Ariquemes

Publicada em 19/02/2026 às 16h23
Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Mateus Andrade | Jornalista)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), prestigiou, nesta quinta-feira, 19, a entrega de 604 uniformes aos alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar III, em Ariquemes. A ação foi viabilizada por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 140 mil, destinada à aquisição dos kits escolares.
A iniciativa atendeu a um pedido do ex-vereador Tenente Valentim, que apresentou a demanda ao parlamentar após ouvir a comunidade escolar e identificar a necessidade de apoio às famílias.
Entrega de 604 uniformes aos alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar III, em Ariquemes (Foto: Mateus Andrade | Jornalista)
Durante a solenidade, Alex Redano destacou a importância de investir na educação e reafirmou o compromisso com o município. “Assim que recebemos o pedido, entendemos a relevância dessa ação para os alunos e suas famílias. Destinamos o recurso porque acreditamos que investir na educação é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou o deputado.
O ex-vereador Tenente Valentim agradeceu o atendimento da solicitação e ressaltou a parceria construída em favor da escola. “Levamos essa demanda ao deputado e fomos prontamente atendidos. Esses uniformes representam apoio direto às famílias e valorização dos nossos alunos”, declarou.
Ao prestigiar a entrega, o deputado reforçou a parceria com a comunidade escolar e destacou que continuará destinando recursos para fortalecer a educação em Ariquemes.
