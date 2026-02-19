PJRO fortalece governança institucional com primeira reunião de 2026 do Comitê de Ética e Integridade

Publicada em 19/02/2026 às 16h42
Na 1ª Reunião Ordinária de 2026 do Comitê de Ética e Integridade (Ceint), o Tribunal de Justiça de Rondônia marcou o início das ações estratégicas para o biênio. O encontro, ocorrido no dia 13, sexta-feira, contou com a participação do desembargador Adolfo Naujorks Neto, novo presidente do Comitê, e demais membros do colegiado, que reforçaram o compromisso da Alta Administração com a cultura de probidade e transparência institucional.
Durante a sessão, foi aprovado o calendário anual de reuniões, garantindo a continuidade do monitoramento e da execução das políticas de conformidade ao longo de todo o exercício. A pauta central destacou o alinhamento estratégico da Gestão 2026-2027, com foco no fortalecimento do Sistema de Integridade do Poder Judiciário de Rondônia.
Durante a reunião, foram discutidos os pilares de sustentação do sistema, fundamentados na Resolução n. 306/2023-TJRO, que incluem a gestão de riscos, canais de denúncia e capacitação contínua. O planejamento para os próximos 100 dias já prevê a publicação do Plano de Integridade para o biênio 2026-2027, a formalização do compromisso das lideranças com o Sistema de Integridade, com a assinatura de contratos de gestão, e a continuidade dos procedimentos para o tratamento de denúncias éticas.
De acordo com o presidente do Comitê, o público interno deve “focar na prevenção com informação e na formação quanto ao comportamento íntegro dentro da instituição. Queremos que cada integrante compreenda como sua conduta impacta o ambiente interno e que nossas ações de integridade não sejam apenas normas teóricas, mas práticas reais que cheguem efetivamente a todas as unidades da ponta”, destacou o desembargador Adolfo Naujorks.
Ao final, o Comitê apresentou o Plano de Integridade Biênio 2026/2027, que tem como meta primordial fortalecer a confiança da sociedade na prestação jurisdicional. O plano, com o lema “Sua conduta gera impacto: escolha agir com integridade!", põe foco em eixos normativos, tecnológicos e educacionais, buscando a remediação de falhas sistêmicas e a promoção da transparência ativa.
