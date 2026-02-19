MPRO recebe representantes do Ministério dos Direitos Humanos

Publicada em 19/02/2026 às 17h01
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) recebeu, na sexta-feira (13/2), representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para tratar da proteção de pessoas defensoras de direitos humanos no estado. A reunião foi conduzida pela coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Meio Ambiente (Gaema), promotora de Justiça Valéria Giumelli Canestrini.
Também participaram integrantes da equipe federal do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), que atua no atendimento e acompanhamento de pessoas ameaçadas em todo o país.
Durante o encontro, foram discutidas estratégias de articulação entre órgãos públicos, instituições de justiça e sociedade civil. A proposta é fortalecer a rede de proteção no estado e alinhar fluxos de atuação em casos de risco.
A promotora de Justiça Valéria Giumelli Canestrini destacou a importância da integração entre as instituições. “O diálogo com o Ministério dos Direitos Humanos e com a equipe federal do programa fortalece a rede de proteção em Rondônia e amplia a capacidade de resposta diante de situações de ameaça”, afirmou.
