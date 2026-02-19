Canal oficial no WhatsApp amplia comunicação da prefeitura de Porto Velho

Publicada em 19/02/2026 às 15h59
A Prefeitura de Porto Velho passou a contar com um canal oficial no WhatsApp, criado para ampliar a comunicação direta com a população e com os servidores públicos municipais. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) e tem como objetivo facilitar o acesso às informações institucionais do Município.
O canal é administrado exclusivamente pela Secom e reúne conteúdos como notícias da Prefeitura, agenda de eventos, comunicados de interesse coletivo, campanhas institucionais, divulgação de serviços públicos, além de materiais multimídia, como fotos e vídeos, e links para portais e redes sociais oficiais.
A ferramenta não funciona como grupo ou comunidade. Os cidadãos seguem o canal de forma voluntária e recebem as atualizações sem possibilidade de interação pública, debates ou comentários. Os seguidores não têm seus números de telefone, fotos de perfil ou dados pessoais expostos, e apenas a SECOM realiza as publicações.
Para Francisco Costa, o canal amplia as informações oficiais e o acesso aos serviços municipais
A gestão é feita por meio da conta oficial do WhatsApp Business da Prefeitura, vinculada a número institucional validado.
Os conteúdos seguem calendário editorial previamente definido, com controle de horários e volume de envios, além de passarem por revisão antes da publicação. Não há coleta de dados pessoais, e o funcionamento do canal atende às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sem compartilhamento de informações com terceiros.
De acordo com o secretário municipal de Comunicação, Francisco Costa, a criação do canal amplia o alcance das informações oficiais e facilita o acesso da população aos serviços e ações desenvolvidas pelo Município. “O canal no WhatsApp é uma ferramenta prática e segura, que permite levar as informações diretamente ao cidadão, com agilidade e organização. Nosso objetivo é aproximar ainda mais a Prefeitura da população, utilizando os meios digitais de forma estratégica”, destacou.
Clique aqui e acesse o Canal Oficial da Prefeitura de Porto Velho no WhatsApp.
