TJRO promove evento “Conexões que Transformam” com foco em inovação, IA e desenvolvimento humano

O Tribunal de Justiça de Rondônia realiza, no dia 20 de fevereiro de 2026, no auditório do edifício-sede, a ação educacional “Conexões que Transformam - Plano de Transformação Digital do TJRO (2026-2027)”. O evento é presencial e tem como público-alvo servidores(as) da Secretaria Administrativa (SA) e demais interessados na temática.
A iniciativa tem como objetivo ampliar e consolidar a formação continuada dos(as) servidores(as) nas áreas de competências socioinstitucionais, pensamento digital e inovação no serviço público, reconhecendo o fator humano como elemento central na adoção de tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial (IA).
Os ministrantes juiz Johnny Gustavo Clemes e a servidora Elaine Piacentini Bettanin conduzirão as atividades, que abordam desde o pensamento digital aplicado à realidade institucional até o desenvolvimento de soft skills essenciais ao novo contexto do trabalho público.
A capacitação é considerada etapa estruturante para a consolidação de uma cultura organizacional orientada à aprendizagem contínua, à colaboração e ao uso crítico e estratégico das tecnologias digitais. A ação está alinhada ao Plano de Gestão da Presidência para o biênio 2026–2027 e fundamenta-se nos eixos de Tecnologia e Inovação e Qualidade de Vida e Desempenho.
