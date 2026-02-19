Deputado Luís do Hospital destaca avanço de projeto de pasteurização de leite e fortalecimento da produção rural

Publicada em 19/02/2026 às 15h33
O deputado estadual Luís do Hospital (MDB) visitou o projeto da indústria de pasteurização de leite da COAJAR, no distrito de Santa Cruz da Serra, iniciativa que reúne quatro associações e representa um importante passo para o fortalecimento da produção rural e da economia local.
A ação conta com mais de R$ 400 mil destinados por meio de emenda parlamentar do deputado, recurso que já começa a se transformar em estrutura para impulsionar a organização da cooperativa, ampliar a geração de renda no campo e garantir melhores condições de trabalho às famílias que vivem da atividade leiteira.
Durante a visita, Luís do Hospital esteve ao lado das lideranças da cooperativa — Baiano, Wagner, Gláucia e Shirlei — e destacou a importância do cooperativismo como instrumento de desenvolvimento. Segundo o parlamentar, investir na base produtiva é garantir mais qualidade de vida, oportunidades e crescimento econômico para o município.
“O recurso público, quando bem aplicado, se transforma em oportunidade real para quem precisa. É assim que seguimos trabalhando: apoiando iniciativas que geram emprego, renda e dignidade para a população”, ressaltou.
O projeto da COAJAR é considerado estratégico para fortalecer a cadeia produtiva do leite, agregar valor à produção local e movimentar a economia da região, beneficiando diretamente pequenos produtores e suas famílias.
