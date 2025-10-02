Gabi Martins conta que recebeu pedido inusitado: “Queriam comprar meu xixi por R$ 200 mil”

Publicada em 02/10/2025 às 15h33
A cantora e ex-BBB Gabi Martins revelou ter recebido uma proposta inesperada de um fã: a compra de seu xixi por R$ 200 mil. O relato foi feito durante participação no podcast Podshape, na quarta-feira (1º).
Ao ser questionada sobre mensagens curiosas, Gabi lembrou o episódio. “Uma vez, recebi uma mensagem de alguém que queria comprar meu xixi por R$ 200 mil. Não sei se era gringo, mas a mensagem estava em português”, contou.
A artista destacou que recusou imediatamente a oferta. “Falei: ‘Isso é loucura. Ninguém vai comprar meu xixi’. Duvido que ele ia pagar”, disse, em tom de brincadeira.
Além da revelação, Gabi também falou sobre a carreira musical. Ela afirmou que a presença feminina no sertanejo ganhou espaço com o tempo. “No início, havia muito machismo, mas as mulheres foram conquistando voz. A gente vem quebrando essas barreiras”, declarou, citando artistas como Roberta Miranda, Paula Fernandes e Marília Mendonça.
