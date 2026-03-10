Câmara de Vereadores amplia de 9 para 13 cadeiras, Ji-Paraná concentra políticos no encontro do PL, BR 364 terá 31 radares de velocidade

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 14h00

Vereadores – Reunião das mais importantes (!?), a realizada pelos vereadores de Rolim de Moura, na segunda-feira (9). A partir das próximas eleições municipais (prefeito vice e vereador) de 2029, já para a legislatura de 2029, o número de “nobres pares” será ampliado de 9 para treze vereadores. O argumento para a mudança: “aumentar a representatividade da população dentro da Câmara Municipal”. A projeção da folha de pagamento, após a composição com mais quatro vereadores (aumento em torno de 40%) é de valor acima de R$ 5,4 milhões, porque também teremos mais 39 assessores. Para manter os salários com os novos componentes do legislativo municipal, serão necessários em torno R# 13, 9 mil, além de regalias como os R$ 2,4 mil que recebem mensalmente de auxílio-alimentação. É o fim da rosca...

Encontro – A pré-candidatura do senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, a governador, que acontecerá no sábado (14), em Ji-Paraná mobiliza os meios políticos no Estado, O senador Flávio Bolsonaro (PL), que formata uma pré-candidatura a presidente da República, estará participando do evento que ocorrerá no Espaço Vera Cruz, a partir das 10h. Também estão confirmadas as presenças do senador Jaime Bagattoli (PL) e do deputado federal Fernando Máximo, eleito pelo UB, mas que deverá assinar filiação ao PL no encontro pefelista. Máximo foi o parlamentar federal mais bem votado em 2022 somando 85,596 votos e se filiará ao PL na condição de concorrer a uma das duas vagas ao Senado nas eleições de gerais de outubro.

Deputado – A lista de prováveis candidatos à Assembleia Legislativa (Ale), nas eleições de outubro aumenta a cada semana. De Vilhena o site “Extra de Rondônia’ a informação, que o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos do município Laércio Torres está na lista do Avante, para concorrer a uma das 24 cadeiras do Parlamento Estadual. Torres vem realizando um trabalho eficiente à frente da pasta com destaque para manutenção de ruas e avenidas, das estradas vicinais garantindo escoamento permanente da produção agrícola, melhorias na mobilidade urbana e outros benefícios em favor da população. Até as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), quando serão definidos os candidatos aos cargos que estarão em disputa, Laércio Torres permanecerá à frente da importante secretaria.

Radares – A distância de Porto Velho a Vilhena, da BR 364, com cerca de 700km foi privatizado e a concessionária Nova BR 364, que já instalou sete pedágios e agora está implantando 31 radares de controle de velocidade nos municípios de Pimenta Bueno, Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Ariquemes e Porto Velho. O trecho da 364 está entre os mais movimentados do País. Em períodos de safras de grãos (soja, milho, café), a média de veículos pesados/dia é de 2,5 mil (carretas, bitrens, treminhões), além de motocicletas e veículos de passeio que transitam pela rodovia em direção ao porto graneleiro do Rio Madeira, em Porto Velho, para exportação. O tráfego é difícil e ainda passa por dentro de cidades como Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Ariquemes, Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari. A situação é complicada, pois teve início da cobrança do pedágio (12 de janeiro) sem que fossem realizadas obras fundamentais como os poucos mais de 100km de duplicação, terceiras pistas, passarelas, dentre outras.

Radares II – Desde o início da cobrança do pedágio, com preços considerados os mais elevados do País, e já existem demandas judiciais contestando a cobrança, inclusive, a Justiça suspendeu a cobrança, mas somente durante alguns dias. Hoje a situação continua na área judicial, mas o usuário continua pagando na viagem Porto Velho/Vilhena R$ 21,10 por cada 100 KM rodado, na categoria 1 (automóvel). Quem desce a 364 de Vilhena/Porto Velho enfrenta filas enormes de carretas carregadas e têm dificuldades para ultrapassagens. A velocidade máxima na rodovia é 80 km/hora. Engana-se quem pensa que é 110km, basta observar as placas ao longo do trecho. Para quem sobe a rodovia (Porto Velho/Vilhena), a situação é ainda mais crítica. Praticamente todos os veículos pesados retornam vazios, “batendo carrocerias” tornando as ultrapassagens praticamente impossíveis. Solução: somente com a duplicação (135 km), um trecho insignificante, para uma concessão de 30 anos.

Respigo

A equipe do superintendente de Comunicação da Assembleia Legislativa, Alessandro Lubiana está trabalhando junto aos assessores dos deputados sobre a liberação de emendas parlamentares para o setor agropecuário. A equipe de Lubiana está produzindo material (rádio, jornal, TV, site) relacionado ao segmento para veiculação durante a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que será realizada em Ji-Paraná no período de 25 a 30 de maio +++ A RRSI é o maior evento do gênero do Norte do País e comercializou em 2025, R$ 4,4 bilhões em negócios e recebeu 270 mil visitantes no Centro Tecnológico Vandeci Rack, às margens da BR 364, na ligação Ji-Paraná-Presidente Médici +++ Deputados se reúnem em sessão ordinária a partir das 15h de hoje (10). Na pauta assuntos relacionados a saúde pública, sempre problemática e a economia regional +++ Já é possível notar, que o Inverno Amazônico (chuvas diárias) está chegando ao final. A partir de maio iniciará o Verão Amazônico (seca com chuvas esparsas durante meses) +++ Está praticamente impossível encontrar acomodações para o período da RRSI em Ji-Paraná. O parque hoteleiro está lotado (reservado) desde a mostra de 2025 +++ O evento proporciona enorme movimentação na economia regional. O hotéis e pensões de Presidente Médici, Cacoal, Jaru e Ouro Preto do Oeste também são beneficiados com o evento.