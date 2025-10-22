Estreia de Belo em novela da Globo movimenta a web: “Entregou mais porre que a Heleninha”

Publicada em 22/10/2025 às 10h38
O cantor Belo surpreendeu o público ao estrear como ator na TV Globo nesta terça-feira (21), durante o segundo capítulo da novela “Três Graças”. Ele interpreta Misael, um viúvo decidido a buscar justiça pela morte da esposa, vítima de um esquema de falsificação de medicamentos comandado por Santiago Ferette (Murilo Benício) e sua amante Arminda (Grazi Massafera).
Em uma das cenas mais impactantes, o personagem confronta o vilão durante uma homenagem pública e, logo depois, é atropelado por um capanga do empresário. O momento gerou grande repercussão nas redes sociais e colocou o nome do cantor entre os assuntos mais comentados da noite.
No X (antigo Twitter), internautas se dividiram entre elogios à sequência e comentários bem-humorados. “O Misael foi atropelado. Essa cena foi muito boa também, até agora ‘Três Graças’ não teve uma cena ruim”, escreveu um usuário. Outro brincou: “O Misael dizendo que queria morrer com a esposa e agora fugindo do carro querendo atropelar ele”. Já um terceiro comparou a performance de Belo a personagens de novelas clássicas: “O Belo entregou mais porre que a Heleninha nas primeiras cenas. Lamento”.
A novela “Três Graças”, que mistura drama, romance e crítica social, reúne grandes nomes no elenco, como Andréia Horta, Murilo Benício, Grazi Massafera e agora Belo, em seu primeiro papel na teledramaturgia.
o Misael foi atropelado mdsss, essa cena foi muito boa também, até agora #TrêsGraças não teve uma cena ruim
pic.twitter.com/hfoRVtRkE8
