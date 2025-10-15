“Ele está superbem”: filha de Faustão fala sobre recuperação do pai após transplantes

Publicada em 15/10/2025 às 16h24
Lara Silva, filha do apresentador Fausto Silva, o Faustão, falou sobre o atual estado de saúde do pai e o orgulho que sente de sua trajetória. Em entrevista à CNN Brasil, a cantora de 27 anos contou que o comunicador segue em recuperação após dois novos transplantes realizados em agosto.
“Ele está superbem, se recuperando bem. É um processo superlongo, mas eu fiquei feliz que ele conseguiu estar comigo em um dia tão especial, que foi o meu casamento”, afirmou.
Lara se casou em 20 de setembro com o apresentador Julinho Casares. A cerimônia aconteceu em casa para que Faustão pudesse levá-la ao altar, mesmo ainda em recuperação.
Nos últimos meses, o ex-apresentador da TV Globo passou por um transplante de fígado e, posteriormente, um retransplante de rim, após complicações provocadas por uma infecção bacteriana aguda. A filha descreveu o período como de grande emoção e apreensão para toda a família. “Eu sei o quanto ele foi importante na carreira de outros artistas (…) Ele e a minha mãe foram essenciais na construção de quem eu sou hoje”, disse.
O irmão de Lara, João Silva, também comentou a evolução do pai em entrevista ao podcast Festa da Firma, do SBT. “A recuperação está indo muito bem. Pelo que ele passou, ele é muito guerreiro. Uma força descomunal, física e mental, de lutar pela vida, e hoje a rampa tá assim, de melhora”, declarou.
Durante a conversa, João criticou um médico que teria falado publicamente sobre o estado de saúde do apresentador sem conhecimento de causa. “Quis aparecer, quis fazer graça. Como é que um médico fala sobre algo que não sabe, ainda mais com a responsabilidade que a função exige?”, questionou.
