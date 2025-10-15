“É muito preconceito”: Gloria Pires fala sobre transição capilar e resistência da família aos fios grisalhos

Publicada em 15/10/2025 às 16h12
Gloria Pires revelou, em recente entrevista, como foi o processo de assumir os cabelos grisalhos — decisão tomada há quase cinco anos. A atriz contou que decidiu parar de pintar os fios durante a pandemia e desde então mantém a cor natural.
“Essa coisa do grisalho, muita gente me pergunta como foi. Não é fácil. Ver os primeiros cinco centímetros de cabelo branco é um horror. Eu comecei na pandemia e meu cabelo cresce muito rápido. Eu vi uma coisa misturada e poderia ficar legal”, lembrou.
A mudança, no entanto, não foi bem recebida por todos. Gloria contou que enfrentou resistência dentro da própria família e que apenas a filha Cleo apoiou a escolha. “Foi muita resistência, do Orlando. A Cleo foi menos. Antonia, Ana, que era adolescente, Bento... até hoje ele fala pra mim: ‘volta a pintar’. Ele não sabe o que é pintar uma vez só. Demora quatro anos para voltar”, relatou.
Apesar das críticas, Gloria afirma estar em paz com sua decisão. Para ela, o processo também trouxe uma reflexão sobre padrões estéticos e o julgamento imposto às mulheres. “É muito preconceito”, concluiu.
