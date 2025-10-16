“Dói demais”, desabafa Val Marchiori ao iniciar quimioterapia contra câncer de mama

Publicada em 16/10/2025 às 10h30
A empresária e socialite Val Marchiori, de 51 anos, compartilhou nas redes sociais os momentos emocionantes de sua primeira sessão de quimioterapia contra o câncer de mama. O tratamento teve início na terça-feira (14), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, marcando uma nova fase após a cirurgia de retirada do tumor realizada no mês anterior.
Em vídeo publicado na quarta (15), Val aparece usando uma touca gelada — método utilizado para minimizar a queda de cabelo durante a quimioterapia. O equipamento resfria o couro cabeludo e reduz a circulação sanguínea na região, o que ajuda a preservar os fios e, segundo ela, contribui para manter a autoestima durante o processo.
Durante o registro, a socialite se emociona e descreve a dor causada pela medicação. “Dói demais. Arde. Arde muito!”, disse, enquanto uma enfermeira tentava confortá-la. Pouco depois, Val tranquilizou seus seguidores, afirmando que o procedimento foi concluído com sucesso e agradecendo pelas mensagens de apoio.
“Passei pela cirurgia para colocação do cateter e pela primeira sessão de quimio. Deu tudo certo. Já estou indo pra casa com o coração cheio de fé e esperança”, declarou. O cateter ficará implantado durante os seis meses previstos de tratamento.
Determinada a enfrentar a doença com otimismo, Val Marchiori destacou que manterá a fé e o pensamento positivo como aliados nesta etapa.
