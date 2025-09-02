Tatá Werneck se emociona com saída de William Bonner do JN: “Sou muito fã”

Publicada em 02/09/2025 às 10h50
Tatá Werneck usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (1º) para parabenizar William Bonner após o anúncio de que o jornalista deixará a bancada do Jornal Nacional. A apresentadora contou que ficou sensibilizada com o desabafo do âncora, que explicou sua decisão como uma forma de dedicar mais tempo à família. Com informações do IG Gente.
“Eu estou só com um cílio, tive que tirar o outro... Enfim, teve essa notícia da saída do William Bonner que me emocionou”, disse Tatá em seus stories.
A humorista elogiou a postura do jornalista, classificando a escolha como um ato de coragem, e ainda aproveitou para fazer um convite inusitado: “Sou muito fã, ele é maravilhoso. Tomar essa decisão pensando na qualidade de vida é um ato de muita coragem, admiro demais. Ao mesmo tempo, pensei: agora ele pode ir ao Lady Night”.
