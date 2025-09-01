Plateia ri após Huck e Fernanda Paes Leme ironizarem ciúmes de Dado Dolabella

Publicada em 01/09/2025 às 09h25
O clima foi de descontração no “Domingão com Huck” deste domingo (31), quando Luciano Huck e Fernanda Paes Leme transformaram em piada a recente polêmica envolvendo Dado Dolabella, Wanessa e Luan Pereira nos bastidores da “Dança dos Famosos”. Durante o programa, Huck pediu que Fernanda revelasse uma fofoca dos bastidores. Ela tentou desconversar, mas o apresentador insistiu e lançou uma metáfora: “Tem um campeonato de xadrez rolando aí... Quer que eu conte o que está acontecendo?”. A atriz, então, disparou: “Eu acho que tem dado tudo certo”, provocando gargalhadas na plateia pela referência ao ator. Com informações do O Dia.
As provocações não pararam por aí. Em outro momento, enquanto Ana Botafogo elogiava Allan Souza Lima, Lívia Andrade interrompeu com uma pergunta: “Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma, Allan?”. Huck se mostrou surpreso e pediu explicações, ao que Lívia ironizou: “Você não anda acompanhando a novela mexicana que acontece fora do palco?”. O apresentador não perdeu a chance de brincar, dizendo que “a pessoa sai do Fofocalizando, mas o Fofocalizando não sai dela”.
A confusão voltou à cena quando Luan Pereira subiu ao palco. Lívia lembrou que até o pastor do cantor precisou intervir. “Pior que foi, pastor Renato. É que eu sou muito paz e quando essas coisas acontecem, a gente joga para Jesus”, respondeu Luan, arrancando aplausos.
Fora da TV, Dado Dolabella se pronunciou nas redes sociais. “Podem rir. Eu sigo aprendendo. A vida é meu tabuleiro, e o xeque-mate é a transformação”, escreveu em um desabafo nos Stories. O ator, de 45 anos, teria se desentendido com Luan Pereira no dia 21 de agosto, durante uma confraternização em um bar no Rio de Janeiro. Ele contou que confundiu a dança entre Wanessa e o cantor com uma tentativa de aproximação: “Achei que fosse um desconhecido tentando beijar minha namorada”.
Luan Pereira, por sua vez, garantiu que tudo não passou de um mal-entendido: “Dancei com ela, girei e, do nada, tomei um empurrão. Tropecei e caí sem entender nada. Sou muito da paz”. Já Wanessa negou ter sido agredida e afirmou que se tratou apenas de uma crise de ciúmes do ex: “Não houve nada comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade e dançar muito”.
