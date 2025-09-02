Pabllo Vittar surpreende ao transformar “Rajadão” em versão rock com referência ao Charlie Brown Jr.

Publicada em 02/09/2025 às 10h42
Pabllo Vittar, de 31 anos, agitou as redes sociais após participação no programa TVZ, do Multishow, exibido na noite desta segunda-feira (1º). Durante o quadro de desafios musicais, a cantora foi convidada a interpretar Rajadão em versão rock e surpreendeu o público ao incluir uma citação da banda Charlie Brown Jr. Com informações do O Dia.
O momento rapidamente viralizou, rendendo comentários bem-humorados dos internautas no X, antigo Twitter. “O grito da pantera”, brincou um usuário. “O gato no telhado daqui de casa. Eu amo essa drag”, escreveu outro. Entre as reações também surgiram frases como “Eu ri de chorar aqui em casa” e “Do nada ela me solta um Charlie Brown Jr.”.
Além da performance de Rajadão, Pabllo revisitou outros sucessos em estilos diferentes: apresentou Disk Me em versão pagode e transformou K.O. em um twist. A artista ainda cantou MEXE, parceria com o grupo de k-pop NMIXX.
É o RAJADÃO 🤘🎸😂 Pabllo na sua era ROCK no #TVZAoViVo pic.twitter.com/KT02ADyPK9— Multishow (@multishow) September 1, 2025
