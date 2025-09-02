Mariana Rios posa de lingerie aos cinco meses de gravidez: “Iluminada”

Publicada em 02/09/2025 às 10h45
Mariana Rios, de 40 anos, encantou os fãs ao compartilhar nesta terça-feira (2) um ensaio fotográfico em que aparece de lingerie. A atriz, grávida de cinco meses, espera um menino com o economista João Luis Diniz D’Avila, de 29 anos, que receberá o nome de Palo. Com informações da IstoÉ Gente.
Nas imagens, Mariana surgiu usando peças confortáveis e ressaltou a importância de se sentir acolhida durante a gestação. “Cada fase é única, cheia de transformações, e ter peças que abracem esse momento com carinho é essencial”, escreveu na legenda.
A publicação, feita para mais de 10 milhões de seguidores, foi recebida com uma onda de elogios. Entre os comentários, internautas disseram: “Mamãe mais linda”, “Iluminada”, “Ela consegue ficar mais linda ainda, absurdo” e “Você está lindona”.
