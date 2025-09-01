ABRIU O JOGO

Mãe de Marília Mendonça desmente namoro da filha na infância: “Só amizade, foram criados juntos”

Mãe de Marília Mendonça rebate declaração de Alex Matos, que disse ter namorado a cantora na infância. “Só amizade. Foram criados juntos”, afirmou Dona Ruth