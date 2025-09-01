Mãe de Marília Mendonça desmente namoro da filha na infância: “Só amizade, foram criados juntos”

Publicada em 01/09/2025 às 15h36
Dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), se manifestou nesta segunda-feira (1º) após a repercussão de uma publicação do publicitário Alex Matos, que afirmou ter sido o primeiro namorado da artista e divulgou fotos inéditas dos dois. Com informações do iBahia.
Segundo Alex, o relacionamento teria ocorrido entre 2007 e 2008, quando Marília tinha apenas 12 anos e ele, 13. As imagens da época, compartilhadas nas redes sociais, rapidamente viralizaram, alcançando mais de 500 mil curtidas. Na legenda, ele declarou: “Quem foi minha primeira namorada na infância? Sim, a Marília Mendonça. E continuamos amigos mesmo depois de famosa”.
Em resposta, Dona Ruth negou que os dois tivessem namorado e ressaltou que a relação era apenas de amizade. “Só amizade. Foram criados juntos”, afirmou em comentário feito em uma página de fofoca no Instagram.
